Circolo Velico Monterosso, il sindaco Sassarini: “Ereditato il contenzioso, applichiamo le norme”

“Con riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato che ha visto contrapposti il Comune di Monterosso e la Capitaneria di Porto in merito alla concessione demaniale del Circolo Velico Monterosso ‘Gino e Bebe De Andreis’, ribadisco che non vi è alcun conflitto ma la volontà di collaborare in modo sinergico per il perseguimento del fine pubblico”. lo afferma il sindaco di Monterosso al Mare, Francesco Sassarini. “La diatriba con la Capitaneria di Porto è stata ereditata dalla presente amministrazione con le elezioni del 2024 e ha visto il Comune impegnato a risolvere la complessa questione”.

“Nel 2019, a seguito di un controllo da parte della Agenzia delle Entrate nei riguardi del Circolo Velico Monterosso ed al conseguente verbale, la Guardia di Finanza ha effettuato, come da prassi, una ispezione e ha emesso un ulteriore verbale per ‘uso improprio della concessione’ – continua il sindaco -. Nel 2023, la precedente amministrazione ha avviato e approvato una modifica al Piano di Utilizzo Demaniale suddividendo l’area concessa al CVM in due zone: una dedicata all’ormeggio e una dedicata alla balneazione, azione che è stata anche contestata da un assessore che con atto formale e pubblico ha depositato al protocollo del Comune le sue rimostranze”.

