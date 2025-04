Decreto sicurezza e “cannabis light”, Pastorino: “Governo cancella legalità, posti di lavoro”

Il consigliere regionale Gianni Pastorino della “Lista Orlando” interviene sul recente Decreto sicurezza e la stretta annunciata sulla “cannabis light”. In una nota si legge: “Un decreto miope e ideologico che mette fuori legge un intero comparto produttivo. È l’Italia del proibizionismo, della disinformazione e della propaganda. Con l’approvazione del cosiddetto ‘decreto sicurezza’, il Governo Meloni-Salvini ha deciso di criminalizzare un intero settore economico e agricolo, dichiarando guerra non alla droga ma al buon senso. Con un tratto di penna si rendono illegali infiorescenze che non hanno alcun effetto psicotropo ma che fino a ieri erano regolarmente commercializzate, rispettando i limiti di legge italiani ed europei. È una follia”.

“Da anni mi batto per una normativa seria e laica sulla cannabis terapeutica e sulla canapa industriale – prosegue -.Il mercato della cannabis light in Italia vale circa 2 miliardi di euro e dà lavoro a oltre 20mila persone. Parliamo di agricoltori, commercianti, imprenditori, operatori del benessere e della salute. Invece di sostenerli, questo governo li equipara a trafficanti di droga.

Il decreto – approvato senza confronto, ignorando mesi di audizioni, proposte, petizioni, richieste da parte delle associazioni di settore e leggi regionali come quella del Veneto in vigore – sancisce il fallimento culturale e politico di chi governa. E lo fa nella totale indifferenza verso le principali organizzazioni agricole, da Coldiretti a Confagricoltura, a Cia che hanno chiesto di non distruggere un comparto sano, innovativo, ecocompatibile”.

