Intervento sul sentiero tra Corniglia e Vernazza per una ragazza di 18 anni francese che nei pressi di località Prevo ha rimediato la distorsione della caviglia destra e non riusciva più a proseguire. Sul posto il Soccorso alpino e speleologico Liguria con i vigili del fuoco. La ragazza è stata stabilizzata e su barella condotta a Vernazza dove è stata presa in consegna dalla pubblica assistenza locale e trasferita al pronto soccorso della Spezia.

L’articolo Distorsione alla caviglia sui sentieri: giovane escursionista finisce in ospedale proviene da Città della Spezia.

