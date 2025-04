Guasto ai treni e incidenti in autostrada, mattinata di disagi per i trasporti in Liguria

Genova. Mattinata di disagi per chi si muove in Liguria e in particolare per chi deve raggiungere il capoluogo, complici un guasto alla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e incidenti autostradali che hanno complicato gli ingorghi causati quotidianamente dai cantieri.

Dalle 6.05 di stamattina la circolazione è stata sospesa tra Finale Ligure e Albisola per verifiche tecniche agli impianti. Il guasto si è verificato nel momento in cui passava il treno Regionale 32651 Savona-La Spezia. Tecnici Rfi sono accorsi sul posto per il ripristino del guasto. I treni Intercity hanno subito ritardi superiori alle due ore o parziali cancellazioni.

