ELSEL SPEZIA – FUTURA CEPARANA 3 -1

Set: 25-16 in 24 minuti / 22-25 in 26 / 25-10 in 21 / 25-18 in 22.

ELSEL LA SPEZIA: Ghirarduzzi 1, Strenta 14, Carnieri 8, Bertolini 5, Navalesi 5, Panciroli 14, Olmi 2, liberi Rocca (1) e Fantinati; n.e. Bendassi e Accogli. All. Boschi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com