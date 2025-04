“Il Partito Democratico continuerà a opporsi a qualsiasi progetto di ampliamento a Panigaglia”

Nei giorni scorsi si è svolta una partecipata assemblea pubblica organizzata dal circolo del PD di Porto Venere con la partecipazione del segretario regionale Davide Natale. Il tema è stato il futuro dell’impianto Snam di Panigaglia alla luce del progetto avanzato dalla società che prevede il trasferimento del gas oltre che con la rete attuale anche con l’uso di autobotti che caricate su apposite bettoline giungano al terminal ex Enel attraversando l’intero golfo della Spezia. Alla discussione hanno portato il loro contributo rappresentanti di associazioni ed esperti della materia.

Alla contrarietà del progetto che così come prospettato diventa oggettivamente un nuovo prolungamento di servitù dell’area si sono aggiunte le preoccupazioni per le ricadute occupazionali nel caso di dismissione dell’area. Considerazione questa che tiene conto di come il tessuto economico del territorio, in assenza di programmazione e analisi delle sue potenzialità, rischi di diventare area solo asservita a un certo tipo di turismo mordi e fuggi che produce poco per i suoi abitanti e precarietà per i giovani. Purtroppo la già dimostrata incapacità dell’amministrazione comunale di Porto Venere a costruire progetti di sviluppo contribuisce alla crescita di queste preoccupazioni. Nel merito, il progetto presentato rappresenta nei fatti un potenziamento dell’impianto e un aumento considerevole dei rischi.

