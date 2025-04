Iniziato il montaggio dei nuovi seggiolini in curva, verso l’aumento di capienza per il Picco

Sono iniziate le operazioni per l’aumento della capienza dello stadio “Alberto Picco”. Dopo il via libera della Commissione provinciale di vigilanza, si parte con la fase operativa per installare 236 nuovi seggiolini nelle parti laterali della curva ferrovia. Per completare il colpo d’occhio si è scelto un mix di sedute bianche e nere che raccordino con i motivi dei settori distinti e tribuna.

La curva a capienza aumentata potrebbe andare in vendita già per Spezia-Cosenza di lunedì 21 aprile. Tuttavia la prevendita, che dovrebbe partire nelle prossime ore, sarà attivata ancora con la disponibilità di posti precedente. A seggiolini montati e collaudi fatti, i nuovi 236 biglietti dovrebbero essere messi in vendita la prossima settimana. La nuova capienza totale del Picco sarà di 12.418 spettatori.

