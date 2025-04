Nuova diga, il progetto indica due anni di ritardo ma Bucci insiste: “Sarà pronta nel 2027”

Genova. Saranno necessari 39 mesi per portare a termine i lavori della fase B della nuova diga foranea del porto di Genova, quella che consentirà di ampliare il canale di Sampierdarena garantendo l’accesso alle navi di 400 metri a tutti i terminal. A conti fatti, dato che l’appalto non è ancora aggiudicato, significa che i lavori per la maxi opera saranno conclusi nel 2029. È quanto risulta dai documenti progettuali e dalle dichiarazioni del subcommissario Carlo De Simone, raccolte nelle scorse ore da Shipmag, mentre il presidente-commissario Marco Bucci smentisce ogni ritardo e conferma le date già annunciate pubblicamente.

“La fase B andrà conclusa a fine 2027 – risponde a margine del punto stampa dopo la giunta ragionale -. Il subcommissario ha detto 2029? C’è un errore allora, lo vedremo e gli parleremo. La durata di 39 mesi è da progetto, non da contratto. Devo fare il mio lavoro, no?”.

