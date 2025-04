Ordine degli architetti di Genova, la nuova presidente è Francesca Salvarani

Genova. Francesca Salvarani è la nuova presidente dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Genova per il quadriennio 2025-2029. Ad affiancarla in questo nuovo mandato gli iscritti hanno eletto come membri del consiglio dell’Ordine: Alessandra Zuppa (segretaria), Matteo Rocca (tesoriere), Aldo Daniele, Ibleto Fieschi, Marco Guarino (vicepresidenti), Eleonora Burlando, Veronica Freccero, Livio Frisenna, Angela Gambardella, Paola Negro, Stefano Sibilla, Lorenzo Trompetto e, Caterina Tamagno e Miria Uras.

“Nel mandato precedente – sottolinea la neo presidente Francesca Salvarani – abbiamo investito molte energie nella partecipazione ai tavoli tecnici e istituzionali, ambito che riteniamo strategico e che intendiamo rafforzare. Continueremo a porre grande attenzione al tema della rigenerazione urbana, come dimostra il nostro impegno nel tavolo della partecipazione del Diamante di Begato, mantenendo un dialogo costante con le istituzioni su temi fondamentali per la nostra città (edilizia, urbanistica, paesaggio, beni culturali e sostenibilità) e costruendo una rete solida con altri Ordini per confrontarci su esperienze diverse dal punto di vista normativo e sociale. In questo modo, potremo contribuire concretamente a una nuova visione di città, più inclusiva, accessibile e sostenibile. Siamo sempre più consapevoli che la nostra professione debba connettere il sapere tecnico con quello umanistico e relazionale: è proprio in questo incontro che vedo nascere nuove opportunità di crescita professionale, che rappresentano per noi una sfida stimolante per il futuro. Il nostro obiettivo – conclude Salvarani – è un Ordine sempre più aperto, partecipato e in dialogo con la città e il territorio”.

