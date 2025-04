Quando Massimiliano ci dava una mano. L’unico segno 2 nella storia Mantova-Spezia porta la sigla del principe dei bomber

Mai stato facile al “Martelli”, se lo ricordano gli ex ragazzi dei ruggenti anni ’80-’90, giravano in lungo e in largo i campi della terza serie del nord Italia. E l’ex velodromo di Porta Cerese è uno di quegli appuntamenti annuali della vecchia serie C che, obiettivamente, non ha mai portato grandi gioie ai tifosi spezzini. La tradizione degli incroci tra bianchi e biancorossi è decisamente favorevole ai padroni di casa che nei quindici precedenti hanno vinto otto volte, pareggiandone sei e perdendo, di fatto, in una sola circostanza. Anche il bilancio delle reti in terra mantovana è nettamente a vantaggio del Mantova, 24 contro 7. L’ultimo confronto è piuttosto lontano anche perché prima lo Spezia, in quella maledetta estate del 2008, poi il Mantova che in quei giorni tumultuosi che anticipavano l’apocalisse sembrava una società modello e invece deflagrava soltanto due anni più tardi, furono costrette a ripartire dalla serie D, non sovrapponendosi più nelle rispettive scalate alle categorie che contano. Ebbene, bisogna tornare indietro al 22 dicembre 2007, ancora in serie B, con lo Spezia in piena bagarre societaria anche se ancora agli albori, almeno pubblicamente: davanti a oltre 8mila tifosi, arbitro Squillace, fu un 3-1 meritato per il Mantova di Tesser con tripletta di Godeas, il sempre quasi aquilotto che alla fine si è sempre fermato… al casello, e rete di capitan Guidetti per il provvisorio 1-2. Una delle ultime di Guly Do Prado in bianco prima del passaggio proprio al Mantova nel liquidatorio mercato di gennaio. Molti ancora lo ricordano quel gol, il 53esimo dei 60 complessivi in maglia bianca: palla smarcante di Padoin, controllo impeccabile del capitano, e gara riaperta, anche se poi sappiamo com’è andata. Anonimo invece l’altro confronto tra i cadetti, l’anno precedente, con uno 0-0 non entusiasmante nel torneo 2006-07. A conti fatti, l’unico successo aquilotto è quello della stagione di C1 2004-05, che però vide la promozione del Mantova: 1-0, gol decisivo di Guidetti in avvio nel giorno dell’esordio nel professionismo di Mirko Bruccini. La prima partita tra i due club è vecchia di oltre un secolo: il 13 novembre 1921 il Mantova vinse 4-0 con doppiette di Agostinelli e Prosperi II nell’unico precedente anteguerra. Si ritroveranno solo nel 1959, per un nuovo successo mantovano: un 2-0, con reti di Micheli su rigore e Galassini.

