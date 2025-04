Rapallo: “politica fai da te” e tensioni in maggioranza

Gaia Mainieri (Udc) in minoranza nel Consiglio comunale di Rapallo, è stata nominata nel Consiglio d’Amministrazione del Porto antico Spa in quota Filse-Regione Liguria. Riferisce Radio Urne che qualcuno da Rapallo, non si sa chi ma certamente qualcuno che non conosce l’arte della politica, avrebbe chiesto ad imprecisati politici regionali di esercitare pressioni sulla Mainieri per convincerla ad entrare nella maggioranza rapallese. Chi la conosce asserisce che Gaia Mainieri ha un cervello pensante, che non è tipo da assecondare eventuali pressioni e che ogni decisione l’assume in assoluta autonomia. A parte questo, la richiesta dell’ignoto rapallese ha in breve messo in allerta le varie componenti della maggioranza. Anche perché temono che, se Mainieri accettasse, non andrebbe certo in maggioranza per alzare il braccio. E se entrasse in giunta quale assessore (non più consigliere comunale) sarebbe condannato a tornarsene a casa?

» leggi tutto su www.levantenews.it