Referendum, a Savona sabato 12 aprile ore 15.00 Società “La Generale” via San Lorenzo apertura della campagna referendaria

Savona. Sabato 12 aprile alle ore 15.00 presso la Società “La Generale” di Via San Lorenzo a Savona si terrà l’iniziativa promossa dal Comitato provinciale dei referendum dell’8 e 9 giugno, con la partecipazione di della Cgil di Sv , dei partiti , delle associazioni , partiti e realtà e movimenti del savonese che sostengono la battaglia referendaria.

Spiega il Comitato Savonese per “5 Sì per il lavoro e la cittadinanza” nel Referendum dell’8-9 giugno: “A fronte di un governo che non dà risposte concrete pensiamo che il voto nel referendum liberamente espresso, senza intermediazioni, elettrici ed elettori possa contribuire a cambiare leggi come quelle del lavoro e della cittadinanza, pilastri fondamentali del nostro Paese retto dall’ordinamento costituzionale repubblicano. Il governo non vuole affrontare i temi del precariato,trascura il dramma delle morti sul lavoro, non vuole garantire cittadinanza a chi è nato in Italia da genitori stranieri regolarmente residenti. Sabato 12 aprile Savona sarà una delle centinaia di città italiane dalle quali partirà un forte invito alla partecipazione al voto nelle giornate dell’8 e del 9 giugno 2025 per 5 SI”.

