Regione Liguria, chiuso il 24 ore il bando internazionalizzazione: 394 imprese pronte a investire

Genova. Sono quasi 400 le imprese liguri che si sono dette pronte a investire in internazionalizzazione accedendo al bando regionale. Alla chiusura del primo giorno della misura, a valere sull’azione 1.3.5 del PR Fesr 2021-2027 e gestita da Filse, sono arrivate 394 domande per una richiesta di contributo superiore ai 6 milioni di euro. “Un successo di partecipazione incredibile – commenta il consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Programmazione Fesr – Numeri significativi per l’amministrazione regionale, impegnata da tempo ad accompagnare le piccole e medie imprese sui mercati esteri”.

“I progetti pervenuti – aggiunge il consigliere delegato – mirano a promuovere l’attività delle imprese al di fuori dei confini nazionali attraverso la partecipazione a fiere, lo sviluppo di e-commerce, l’utilizzo di consulenze esterne o l’inserimento in azienda di export manager. Azioni che rientrano nell’ampia strategia di valorizzazione del nostro tessuto economico e produttivo”.

» leggi tutto su www.genova24.it