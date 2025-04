Sabato la commemorazione del partigiano Ermanno Gindoli. Figoli: “Ci riuniremo per celebrare un ottantesimo pregno di significato”

Questo sabato, 12 aprile, sarà ricordato alla Rocchetta di Borghetto Vara, dove cadde ottant’anni fa, Ermanno Gindoli, militare dell’Esercito italiano che dopo l’8 settembre scelse la Resistenza. La commemorazione si terrà alle 10.30 alla Rocchetta di Borghetto Vara. In merito riceviamo un intervento di Loris Figoli, sindaco di Riccò. “La Comunità di Riccò del Golfo di Spezia celebra e ricorda Ermanno Gindoli, all’ottantesimo anno dai fatti della Rocchetta. Egli, militare dell’Esercito Italiano, dalla parte della libertà dopo l’otto settembre 1943, fu insignito della Medaglia d’Argento per l’estremo sacrificio già nel 1951 – scrive il primo cittadino riccolese -. L’Amministrazione Comunale, al fianco degli amici amministratori di Borghetto di Vara, alla presenza del Prof Paolo Galantini – copresidente Comitato Provinciale Unitario per la Resistenza della Spezia- onorerà la figura di Ermanno, l’atto eroico suo e dei suoi commilitoni partigiani, lo spirito inclusivo e mai ideologico che permea la Comunità di Riccò del Golfo di Spezia in merito alla commemorazione e ricordo della Guerra Civile di Liberazione e al concetto di Resistenza. Un filo conduttore che ha unito, da sempre nel Tricolore, l’intera Collettività, la popolazione scolastica, la politica locale, consapevole che la libertà sia stata riconquistata insieme!”

“Mesi importanti per la Comunità Riccolese, nel segno della valorizzazione storica – conclude Figoli -, che ha visto ricordare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel contesto delle celebrazioni per l’otto marzo, Bianca Paganini: altissima figura umana e morale originaria della nostra Terra. Figure emblematiche nel sacrificio: della vita, Ermanno, della gioventù, della libertà e della propria famiglia, tradita e offesa in campo dí concentramento, Bianca. Ci riuniremo così, consapevoli e orgogliosi, ma soprattutto grati, all’ombra del Gonfalone decorato della Medaglia di Bronzo al valor Militare, per celebrare un ottantesimo pregno di significato”.

