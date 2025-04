Targa d’Oro Alassio, sul palcoscenico 1.068 atleti: il sipario si alza con l’All Star Game d’Italia:

Alassio. La Targa d’Oro Città di Alassio, la competizione di bocce per antonomasia, è pronta a mandare in scena la sua 72^ edizione. Con 1.068 giocatori iscritti, uomini e donne di tutte le età (dai 10 ai 75 anni e oltre) e di tutte le categorie, la Targa d’oro, in cartellone sabato 12 e domenica 13 aprile, si conferma la più partecipata e attesa del panorama internazionale della specialità volo.

I partecipanti tornano a crescere: 231 sono le quadrette al via della Targa Oro Senior, 44 le coppie pronte per l’11a Targa Rosa Silvana Gioielli e 28 le coppie della 12a Targa Junior Under 15 Trofeo Boulenciel. Altri numeri altamente significativi: sei Paesi rappresentati (Italia, Principato di Monaco, Francia, Svizzera, Croazia e Slovenia), diciassette formazioni straniere, diciotto i comitati territoriali Fib rappresentati, sette località interessate all’evento nella giornata di sabato (Alassio, Albenga, Garlenda, Loano, Pietra Ligure, Diano Marina, Andora), dieci impianti di gioco e 120 campi da gioco, di cui 28 presso la parrocchia di San Bernardino ad Albenga, località Vadino.

