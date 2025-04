Tir pieno di carta brucia in una galleria dell’A12, da Genova alla Spezia in 9 ore

Tempo di percorrenza biblici in Liguria lungo l’autostrada A12 a causa di un tir pieno di carta andato a fuoco stamani alle 11 circa in una galleria dell’autostrada A12 Genova-Sestri Levante nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante. L’autista è riuscito a fermarsi all’imbocco di una galleria e mettersi in salvo. I Vigili del Fuoco sono accorsi in massa, sia dal distaccamento di Chiavari e Rapallo che dallo Spezzino con la squadra di Brugnato. In appoggio due autobotti per la riserva di acqua.

La rete autostradale ligure è rimasta tagliata a metà poiché il transito è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire le ispezioni alla volta del tunnel del Fico. Obiettivo riaprire entro venerdì mattina alle 6. Lunghissime code si sono create presso le uscite obbligatorie di Sestri Levante (per chi viene dalla Spezia) e Chiavari (per chi viene da Genova). Di conseguenze oltre dieci chilometri di coda sull’Aurelia tra Chiavari e Sestri Levante dove si è riversato il traffico espulso dall’A12. Per percorrere il tratto Genova-La Spezia ci sono pendolari che ci hanno messo anche 9 ore in totale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com