Traffico di cocaina in porto, al camallo ‘Aeroplano’ spettavano 100mila euro per il sopralluogo e il badge del terminal

Genova. Maurizio Sciotto, il portuale di 35 anni dipendente del terminal Spinelli arrestato ieri su ordinanza di custodia cautelare in carcere per essere coinvolto in un traffico internazionale di cocaina che aveva già portato all’arresto e poi alla condanna di Federico Pinna e Cosimo Spampinato, avrebbe dovuto guadagnare 100mila euro per il suo contributo.

Il suo ruolo, sostiene il pm Federico Monotti della Dda, era fondamentale per l’organizzazione in quanto Sciotto aveva prima accompagnato Pinna e Spampinato con la sua auto in un sopralluogo all’interno del termial Spinelli per mostrare il passaggio dal quale avrebbero potuto arrivare facilmente al container con la cocaine e nel contempo aveva fornito agli altri due il badge del terminal di cui è dipendenteper entrare e uscire indisturbati.

