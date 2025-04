Il Comune di Zignago si è aggiudicato un bando che prevede un finanziamento di Euro 497.275,15 per la riqualificazione delle frazioni di Torpiana e Imara. Un traguardo importante per il piccolo municipio dell’Alta Val di Vara che ha costruito un progetto attento e che avrà l’obiettivo di rendere le frazioni più vivibili, confortevoli e accessibili per i loro abitanti e per coloro che vorranno venire a visitarle. Un lavoro alacre quello degli uffici comunali che hanno portato a termine questo obiettivo anche economicamente significativo, specialmente per un comune d’entroterra.

L’articolo Zignago si aggiudica il bando: Torpiana e Imara saranno riqualificate proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com