Accolte le richieste dei sindaci: studenti pendolari di Castelnuovo e Luni potranno usufruire di agevolazioni su abbonamenti ferroviari

Buone notizie per gli studenti universitari dei Comuni di Luni e Castelnuovo Magra che ogni giorno si spostano verso Pisa per frequentare le lezioni: Regione Liguria ha dato parere favorevole alla possibilità di considerare la stazione di Sarzana come punto di partenza per usufruire delle agevolazioni sugli abbonamenti ferroviari previste per i giovani under 26. La richiesta era stata formalmente avanzata dai sindaci di Castelnuovo e Luni – Katia Cecchinelli e Alessandro Silvestri – con una lettera indirizzata a Ferrovie dello Stato, nella quale avevano sottolineato le difficoltà legate alla scarsa fruibilità della stazione di Luni – servita da un numero molto limitato di treni e con poche fermate dirette da e per Pisa – rispetto alla vicina stazione di Sarzana, molto più collegata e funzionale per gli spostamenti degli studenti.

Trenitalia, nella risposta ufficiale indirizzata ai due Comuni, ha chiarito che l’attuazione delle agevolazioni rientra nelle competenze della Regione Liguria, che programma e finanzia il servizio ferroviario regionale. In questo quadro, la Direzione Regionale Liguria di Trenitalia ha trasmesso la richiesta all’Ente committente, ottenendo una risposta positiva: nonostante le norme prevedano che le agevolazioni si applichino sulla tratta tra la stazione più prossima al domicilio e quella prossima all’istituto scolastico, è stato riconosciuto che l’abbonamento Sarzana–Pisa rientra nella stessa fascia chilometrica di quello Luni–Pisa. Inoltre, vista la scarsità di collegamenti utili dalla stazione di Luni, è stata concessa l’equiparazione a favore degli studenti.

