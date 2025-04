“Adotta un partigiano”, l’iniziativa di Anpi Savona per le scuole in occasione degli 80 anni dalla Liberazione

Savona. Quest’anno la celebrazione del 25 Aprile – Liberazione dal nazifascismo – compie 80 anni. È un anniversario significativo, che le scuole di Savona – Città Medaglia d’Oro alla Resistenza – celebreranno, come ogni altra città italiana, con eventi di approfondimento e riflessione.

“E’ fondamentale infatti soffermarsi non solo sulla memoria dei Partigiani ma anche sulle ragioni profonde della loro scelta eroica di combattere, mettendo in gioco la propria vita in nome di un futuro comune di Pace, Libertà e Giustizia Sociale”, sottolinea l’Anpi provinciale.

