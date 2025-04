Alla Mori il Lerici Sport riceve l’ Aragno Rivarolesi

Quartultima giornata di “regular season” per il Lerici Sport, già aritmeticamente qualificato per i playoff con larghissimo anticipo, nel Girone 1 della Serie B nazionale maschile di pallanuoto. Per l’occasione i “Coccodrilli” ricevono alla “Mori” della Spezia i genovesi dell’ Aragno Rivarolesi, compagine di centroclassifica, sabato 12 aprile alle 15; rossoblu presumibilmente al completo… Queste poi le altre gare in programma in quella che è il 15.o turno: Aquatics Livorno-Imperia, Dream Firenze-Marina Carrara, Locatelli Genova-Waterpolo Novara e San Giorgio Ge-Rapallo Nuoto.

