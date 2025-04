Cavi: scontro nelle gallerie di Sant’Anna; grave 75enne trasferito in elicottero

Ancora un grave incidente nel Tigullio. Questa volta a Cavi, lungo la via Aurelia all’interno delle gallerie di Sant’Anna. Alle 10.30 circa scontro tra auto e un’Ae Car il cui conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo; poi liberato dai vigili del fuoco di Chiavari che hanno anche messo in sicurezza i mezzi. Oltre il medico del 118, la così detta “Squadra Emergency”, la Croce Verde di Sestri Levante, la Croce Rossa di riva Trigoso, la polizia municipale di Lavagna per ricostruire la dinamica, accertare le responsabilità e regolare la circolazione che inevitabilmente subito rallentamenti

