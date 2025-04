Centro sociale Corea, comitato di quartiere a Palazzo civico: “Mancati chiarezza e condivisione, avevamo e abbiamo il diritto di essere coinvolti”

“Non siamo contrari all’associazione affidataria, ma al metodo che è stato adottato dall’amministrazione, nel quale sono mancati chiarezza e condivisione. Avevamo e abbiamo il diritto di essere coinvolti”. Lo hanno detto ieri nel corso di una conferenza stampa indetta dal comitato di quartiere di Piano di Vezzano I e II (meglio conosciuto come Corea), tema il centro sociale della frazione vezzanese, dato in gestione con delibera di giunta dello scorso febbraio a un’associazione di promozione sociale locale. “Nei contatti intercorsi con l’amministrazione comunale, era stato stabilito per stasera un incontro di chiarimento e confronto con il nuovo gestore e il neoeletto comitato. Dall’amministrazione era arrivata conferme in merito anche in sede di elezione dei comitati, il 5 aprile, e nei giorni successivi abbiamo chiesto ulteriori conferme attraverso due Pec, senza ricevere risposta. Infine solo stamattina, dopo sollecitazione telefonica, l’amministrazione ha annullato l’incontro. Ma stasera siamo comunque qui, per comunicare in ultima battuta attraverso la stampa quei temi che avremmo voluto porre agli amministratori”, hanno detto ancora i membri del comitato intervenuti: Marina Lombardi, Eva Graziella Andreini, ⁠Camilla Porta, ⁠Luca Bassano, ⁠Enrica Pasquinelli, ⁠Juri Galantini e ⁠Sandra della Bona.

“Questo centro sociale – l’unico centro di aggregazione della comunità, uno spazio da sempre condotto dai cittadini nell’interesse di tutti – è praticamente sempre stato gestito dal comitato di quartiere, che ha realizzato anche significativi interventi di miglioramento. In occasione della precedente legislatura, però, per protesta, il comitato non si è candidato né quindi costituito, e in questi anni la gestione è stata in capo al Comune, che ha tuttavia registrato delle difficoltà nell’adempiere a questo compito”, hanno detto ancora i membri del comitato, osservando altresì che “comunque in questi ultimi anni, anche in assenza del comitato, la collaborazione con il Comune non è mancata, dei referenti ci sono sempre stati”.

