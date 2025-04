Controlli sanitari gratuiti, solidarietà e amici a quattro zampe per il Lions Day spezzino

Domenica 13 aprile anche La Spezia sarà protagonista del Lions Day, l’evento che ogni anno celebra l’impegno dei volontari Lions per la comunità. La manifestazione, promossa dai cinque club della Zona 14 del Distretto 108Tb – La Spezia Host, Sarzana, Ceparana, Lerici Golfo dei Poeti e La Spezia degli Ulivi – si terrà per tutta la giornata nella centrale Piazzetta del Bastione, con il patrocinio di Comune della Spezia, Asl 5, Ordine dei Medici veterinari, Ordine delle Professioni infermieristiche e Pubblica assistenza della Spezia. “Il tema scelto per quest’anno è ‘La volontà di fare insieme’, un messaggio che racchiude il senso profondo dell’agire Lions: essere al servizio delle persone, unendo le forze per costruire valore condiviso”, osservano i promotori.

Dalle 9:30 alle 17:30, i cittadini potranno usufruire di screening sanitari gratuiti ed effettuare controlli della glicemia con consulenze mediche, esami della vista per adulti e bambini, test audiometrici, oltre a elettrocardiogramma con referto cardiologico, misurazione della pressione arteriosa e saturazione del sangue.

Accanto alla prevenzione, non mancherà lo spazio per la solidarietà: durante la mattina sarà infatti attiva in tre supermercati del centro città la raccolta alimentare a favore della mensa Missione 2000 della Spezia.

Protagonisti anche gli amici a quattro zampe: alle 10.30 (iscrizioni alle 10.00) partirà la Zampalonga, camminata solidale aperta a tutti; e ancora, sempre nel segno della collaborazione tra uomo e animale, alle 12:00 è prevista un’esibizione delle unità cinofile della Guardia di Finanza, mentre nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 18:00, i visitatori potranno assistere alle dimostrazioni dei cani molecolari, preziosi alleati in situazioni di emergenza e ricerca.

Saranno inoltre presenti uno stand espositivo per conoscere da vicino il mondo del Servizio Cani guida e i progetti Alert Lions e uno stand dell’associazione Franca e Giorgio Amici di Zampa, per sensibilizzare all’affidamento e all’adozione di cani e gatti abbandonati.

“Il Lions Day è un’occasione per incontrarsi, informarsi, partecipare – sottolineano dall’organizzazione -. Ma soprattutto, è un invito a lasciare un segno positivo nella propria comunità per fare davvero la differenza”.

