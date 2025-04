Corea, sindaco a comitato: “Ci dispiacciono molto questi atteggiamenti. Centro sociale affidato ad associazione dopo aver appreso che nessuno si voleva candidare”

“Dopo una riunione in cui, non più di un mese fa, è emerso che nessuno si voleva candidare per il comitato di frazione, abbiamo preso la decisione di affidare il centro sociale di Corea a una piccola associazione onlus, che si occupa di bambini, giovani e anziani. Non ci sembra di aver fatto alcun danno ai cittadini. Poi se qualcuno vuole il paese delle meraviglie, questo non possiamo darlo. Cerchiamo di dare le risposte possibili, sperando di trovare collaborazione. Ci dispiacciono molto questi atteggiamenti, non è un bel modo di rapportarsi”. Lo dice a CdS Massimo Bertoni, sindaco di Vezzano ligure, in merito ai rilievi espressi ieri sera dal comitato di quartiere di Corea nel corso di un incontro con la stampa. “Mi dispiace anche alla luce di tutti gli interventi che abbiamo fatto in Corea, cercando di dare sempre risposte. Certo, è chiaro che su un tema come le esondazioni non possiamo intervenire come Comune: abbiamo fatto un progetto, siamo attesa della risposta della Regione”, dice ancora il sindaco. “Qualcuno forse pensa che con la roba pubblica si possa fare ciò che si vuole, non è così, per nessuno. Ad ogni modo noi non abbiamo volontà di contrapposizione, ma di collaborazione”, conclude il primo cittadino vezzanese.

