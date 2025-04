Corteo SiCobas contro il riarmo, traffico a rischio: i manifestanti puntano su a Genova Ovest

Genova. Sono partiti intorno alle 16.30 da varco Albertazzi, in zona San Benigno, in direzione del centro città in manifestanti del corteo organizzato oggi, venerdì 11 aprile, dal sindacato SiCobas contro il riarmo, la guerra ma anche per l’adeguamento salariale dei contratti nei settori publici e privati e contro il decreto sicurezza.

Il corteo, a cui partecipano alcune centinaia di persone, con slogan antimilitaristi, anticapitalistici e con diverse bandiere della Palestina, inizialmente si è mosso verso via Milano ma poi ha preso la direzione di via Cantore e dell’uscita del casello di Genova Ovest. Sul posto anche le forze dell’ordine.

