Crovara: “Alle Pieve gli ingombranti sulla strada aumentano ogni giorno. Si provveda allo sgombero e il parcheggio libero diventi per soli residenti”

È ormai al limite la pazienza dei residenti della località Pieve, nei pressi della Salita Castelvecchio per la presenza stabile di alcuni camper abitati all’interno del parcheggio libero. A lanciare un nuovo grido d’allarme è la consigliera comunale del gruppo misto di minoranza Gina Gabriella Crovara (Udc), che già nel 2024 aveva presentato un’interpellanza in merito, rimasta però senza risposte concrete da parte dell’amministrazione. “Da parecchio tempo sono parcheggiati due camper all’interno dei quali hanno dimora continua famiglie di nomadi. I mezzi parcheggiati nel parcheggio libero sono aumentati e chi vive nei camper ha preso possesso della zona e, i cittadini che rappresentano il quartiere, oltre lamentarsi si sentono considerati inferiori agli altri quartieri”.

Un disagio conosciuto e non più sostenibile in quanto, continua il documento “i comportamenti di chi ha dimora nel parcheggio pubblico è anti-decoroso. Coloro che hanno residenza nelle palazzine adiacenti, mi hanno segnalato un mese fa oggetti ingombranti depositati in adiacenza del loro condominio. Gli ingombranti sono depositati al limite della carreggiata di via Castelvecchio e ogni giorno vanno ad aumentare, in questa strada transita l’autobus di linea e nel caso di percorrenza di autovettura nel senso contrario, in concomitanza del passaggio dell’autobus, lo stesso non ha spazio sufficiente per la sicura percorrenza”. Crovara chiede di “provvedere e disporre al più presto lo sgombero di quanto sopra descritto e di trovare una soluzione per il parcheggio libero che potrebbe diventare nel caso, parcheggio per soli residenti come già sono stati fatti e altri sono in programma in altri quartieri”.

