Disagi sull’A12, Frascatore: “Pd e M5S sollevano polemiche imbarazzanti”

“Dov’era il centrodestra? Dov’era la Regione? Non certo a dare fuoco ai camion in galleria, ma a lavorare per ridurre i cantieri che stanno recuperando il disinteresse di decenni per le infrastrutture liguri da parte delle istituzioni guidate dalla sinistra. A mettere a punto gli ultimi dettagli per far partire i lavori del tunnel Rapallo-Fontanabuona il prossimo anno, in grado di rappresentare un’alternativa al traffico autostradale. Sono imbarazzanti le polemiche sollevate da Pd e M5S che provano ad attribuire alla Regione e al centrodestra l’ennesimo incidente avvenuto a un mezzo pesante che autonomamente ha preso fuoco danneggiando la carreggiata, costringendo a chiudere per quasi una giornata la A12. Incredibile che parli chi ha governato la Liguria durante i decenni in cui i concessionari non facevano manutenzione alle principali infrastrutture della regione, culminate con la tragedia del Ponte Morandi. Assurdo che si accusi chi, a partire dall’incredibile ricostruzione del viadotto Genova-San Giorgio, sta oggi mettendo mano e gestendo la soluzione dei problemi in collaborazione con il governo centrale e le stesse società interessate. Paradossale che le critiche vengano da quella parte politica che, per bocca della candidata sindaco di Genova, considera la Gronda un non-tema, che ha da sempre paralizzato e detto NO a ogni infrastruttura in grado di dare alternativa a una viabilità difficile a partire dal tunnel della Fointanabuona, persino da chi pensava un nuovo Ponte Morandi con le altalene per far giocare i bambini anziché per far scorrere il traffico. Anche alla decenza c’è un limite”. Così Marco Frascatore, consigliere regionale di Orgoglio Liguria, risponde alle polemiche sollevate dal centrosinistra per la situazione che si è creata ieri sulla A12

