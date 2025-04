Si è svegliato di buon’ora per arare i campi in vista della stagione orticola. Un uomo di 60 anni è stato però tradito dalla motozappa nei terreni situati a Favale, in località Caminata alle 7.30. Sono saliti nel paese il medico del 118 ed i militi della Croce Rossa di Cicagna. L’uomo, gravemente ferito a una gamba e in codice rosso, è stato prelevato dall’elicottero Drago dei Vigili del fuoco e trasportato al pronto soccorso del policlinico San Martino.

