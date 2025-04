Giornata nazionale del mare, Coldiretti Liguria: “La crisi della pesca artigianale e la forza della resilienza ligure”

Liguria. In occasione della Giornata Nazionale del Mare, Coldiretti Liguria accende i riflettori su “una realtà spesso ignorata: la crisi profonda che sta attraversando la pesca artigianale. Un settore che, per anni, è stato erroneamente dipinto come il nemico del mare, ma che oggi si rivela, con sempre maggiore evidenza, un presidio insostituibile di tutela ambientale, coesione sociale e cultura del territorio”.

“È tempo di rovesciare la narrazione – afferma Daniela Borriello, responsabile di Coldiretti Pesca – I pescatori professionisti non sono i colpevoli del degrado marino, ma i primi testimoni del suo stato di salute. Sono formati, consapevoli, radicati nei borghi costieri e svolgono un ruolo fondamentale nella difesa dell’ecosistema. Senza di loro, il mare sta peggio”.

» leggi tutto su www.ivg.it