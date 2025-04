Il New Bragno spreca l’opportunità salvezza contro il San Cipriano, Monni: “Poco da parlare, tanto da lavorare”

Bragno. Sconfitta pesante contro il San Cipriano per il New Bragno. La squadra di Ferraro non riesce a chiudere il discorso salvezza, rimandando così la matematica alle prossime due partite. Perdendo questo scontro cruciale per le loro sorti hanno regalato un grande vantaggio alla squadra di Tovani, che ora accorcia proprio sulla formazione valbormidese e sul Little Club James, a -2 dai genovesi per uscire dalla zona playout.

Ora per i biancoverdi è quasi obbligatorio vincere contro una tra Pontelungo e Argentina Arma per la salvezza diretta, ma bisognerà monitorare anche i risultati delle altre squadre che potrebbero garantire la matematica anche con un pareggio.

