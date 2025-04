Il Partito democratico del comune di Lerici presenta “Laboratorio Lerici 2026”. La presentazione si terrà alla sede del circolo Pd (Via Garibaldi II traversa 8, San Terenzo) domenica 13 aprile alle 10.30. “Uno spazio di confronto in cui progettare e rigenerare il territorio e i suoi borghi – si legge nella presentazione dell’iniziativa -. Una serie di assemblee pubbliche per ascoltare, proporre, collaborare, immaginare, progettare, trasformare insieme il nostro futuro”.

