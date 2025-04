Genova. E’ stato riaperto al traffico veicolare il tratto della A12 interrotto ieri tra Sestri Levante e Lavagna a causa di un incendio scoppiato all’interno di una galleria e che aveva coinvolto un camion carico di carta.

La viabilità è stata ripristinata questa mattina poco prima delle 5, dopo una notte di lavoro da parte dei tecnici di Autostrade per l’Italia che sono dovuti intervenire per ripristinare il manto stradale, gli impianti e la calotta del tunnel in cui si è verificato il rogo.

