Laigueglia, il 15 aprile workshop dedicato a “Il futuro degli ecosistemi marini costieri nelle piccole comunità locali”

Laigueglia. Nell’ambito del progetto “Blue as a cultural brand”, promosso dal Comune di Laigueglia e finanziato dal Bando Borghi del PNRR, martedì 15 aprile alle 11 presso il Centro Civico Semur a Laigueglia si terrà il workshop “Climate Change e Restoration – Il futuro degli ecosistemi marini costieri nelle piccole comunità locali”.

L’incontro, organizzato in collaborazione con la startup GeoScape, vedrà la partecipazione di ricercatori ed esperti di livello nazionale per riflettere sulle sfide ambientali che riguardano le nostre coste e per presentare lo studio di fattibilità del museo sottomarino Eco-muSa, uno dei cuori pulsanti del futuro museo diffuso del mare SeaLab.

