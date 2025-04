Lavoro: ora chi si prostituisce paga le tasse. Confimprenditori: “Bene la regolamentazione”

Dall’ufficio stampa di Confimprenditori

“Confimprenditori esprime piena soddisfazione per l’inserimento ufficiale della prostituzione e delle attività di escort nella nuova classificazione Ateco 2025, entrata in vigore il primo aprile grazie al lavoro dell’Istat. Una decisione storica, che rappresenta un passaggio fondamentale verso la piena legalizzazione, regolamentazione e dignità del lavoro sessuale in Italia. Il nuovo codice riconosce attività come escort, agenzie di incontro, organizzazione di eventi a sfondo sessuale e gestione di locali legati alla prostituzione come attività economiche vere e proprie, con tutte le conseguenze positive in termini fiscali, previdenziali e di tutela”. Lo dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo.

