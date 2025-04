Nomina Matteo Paroli per l’Autorità portuale, PD: “Discontinuità con la gestione Toti-Bucci-Signorini”

Liguria. “Ci son voluti 18 mesi a Rixi per decretare che a Genova e in Liguria non c’era una personalità capace di fare il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e doverlo andare a cercare a Livorno. Le sfida da affrontare sono molteplici, in primis, il nuovo piano regolatore portuale; la diga; i nodi infrastrutturali da risolvere; lo spostamento dei depositi chimici; l’interconnessione con le aree retro-portuali e logistiche del Nord Italia. Sicuramente l’avvocato Matteo Paroli potrà partire da quanto contenuto nella relazione scritta dagli ispettori mandati dal Ministero che, nonostante venga dichiarata pubblica, è irreperibile e inconsultabile”

Lo afferma il Gruppo consiliare PD in Regione Liguria dopo l’indicazione sulla nomina del nuovo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

