Porto Venere: strada 530, programmate opere di messa in sicurezza e miglioramento

Da Comunicazione Provincia della Spezia

Alla luce di ingiustificati allarmismi sulla necessità di dover realizzare opere lungo il tracciato della strada provinciale “SP530 di Porto Venere”, con ventilate ipotesi di “blocchi” della circolazione o altre limitazioni, è bene spiegare che le opere che verranno realizzate su questo tracciato, così come programmato dalla Provincia, sono interventi indispensabili per la messa in sicurezza del territorio o per la realizzazione di servizi primari a favore della cittadinanza.

Nel primo caso si tratta di opere per la riqualificazione e la messa in sicurezza di canalizzazioni in aree dove in passato vi sono state problematiche legate ad allagamenti della sede stradale. Nel secondo caso si tratta di efficientare e modernizzare la linea di servizio idrico che porta l’acqua nelle case degli abitanti dei borghi costieri, questo anche al fine di evitare sprechi e dispersioni che gravano poi sulle bollette dei cittadini.

» leggi tutto su www.levantenews.it