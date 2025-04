Rainbow chiude un campionato trionfale davanti al proprio pubblico

La Rainbow Spezia, da tempo matematicamente in Serie C (a proposito Colombiera Ameglia e Scuola Pallavolo Carasco ai playoff, Spazio Spot S. Salvatore in 1.a Divisione, Cogovalle Tsunami ai playout dove s’attende ancora però l’altra…) chiude un campionato ampiamente dominando ospitando il Paladonbosco Genova domenica 13/4, ore 19; al Palazzetto dei Prati di Vezzano.

Questi poi gli altri incontri in programma in quella che nel Girone B è la 22.a e appunto ultima giornata: Audax Quinto-Spazio Sport San Salvatore, Colombiera Project Ameglia-Cogovalle Tsunami, Scuola Pallavoilo Carasco-Serteco School Ge, Valdimagra Santo Stefano-Normac Ge e Volleyscrivia-Cus Genova.

