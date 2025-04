Riaperta l’autostrada A12 tra Sestri Levante e Chiavari

Riaperte le tratte autostradali Chiavari-Sestri Levante e Sestri Levante-Lavagna sull’A12 Genova-Sestri Levante, tratta gestita da Autostrade per l’Italia chiusa per molte ore tra giovedì mattina e venerdì notte a seguito di un incendio scoppiato all’interno della Galleria del Fico. Dopo aver rimosso il tir carico di carta che ha originato il rogo, sono stati avviati i lavori di ripristino nel tunnel a seguito delle ispezioni effettuate per la verifica dei danni causati dell’incendio del mezzo pesante che trasportava carta.

“Le attività di spegnimento sono state rese complesse dal continuo riattivarsi delle fiamme, seguite da quelle di bonifica e pulizia, hanno visto impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco e della Direzione di Tronco di Genova fino al tardo pomeriggio di giovedì,, recita una nota di Autostrade. Ingenti i danni all’interno del fornice, dove si è reso necessario il ripristino della pavimentazione e di tutti gli impianti, oltre a interventi sulla calotta. Per consentire le prime attività di messa in sicurezza, è stata attivata una task force che ha lavorato tutta la notte.

