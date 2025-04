Riviera Beach Volley: a Laigueglia la tappa del campionato italiano per società Fipav più grande di Italia

Laigueglia. Novantaquattro coppie il sabato. Oltre 40 la domenica. Numeri da capogiro per la doppia tappa del campionato italiano per società organizzata da Riviera Beach Volley il 12 e 13 aprile su Laigueglia su ben 32 campi montati in tempi record dopo il grandissimo successo dei primi due week-end su Andora.

Si tratta del concentramento più grande in Italia della categoria, secondo solo alle finalissime di Bibione che decretano il vincitore dello scudetto. Partecipazione importante pertanto che non sconta le previsioni del meteo domenicale che pur prevedendo pioggia e una giornata tutt’altro che primaverile rende bene l’idea di quanto il beach volley e i suoi atleti siano disposti per passione e voglia di vincere a giocare in qualsiasi condizione, basta che sia al mare e all’aperto.

» leggi tutto su www.ivg.it