San Cipriano batte New Bragno e vede ad un passo la salvezza diretta, Tovani: “Nelle prossime due partite mi aspetto delle battaglie”

Bragno. Continua il momento d’oro del San Cipriano. Dopo il pareggio contro il Ventimiglia e le vittorie contro Sampierdarenese e Finale, arrivano altri tre punti in un altro importante scontro per la zona salvezza contro il New Bragno.

Dieci punti raccolti nelle ultime quattro partite che hanno svoltato il finale di stagione della squadra genovese, che è riuscita ad alzarsi di alcune posizioni in classifica. Ora si aspettano due partite difficili sulla carta per i genovesi, che affronteranno Ceriale e Albissole, che potrebbero portare 6 punti fondamentali per la salvezza diretta.

