Si spaccia per compagno di università e raggira un anziano poi si ripete con altra vittima. Ma finisce nella rete dei Carabinieri

Prima tenta di vendere un giaccone di poco valore alla sua vittima poi si impossessa di denaro in contanti adescando anche una seconda persona con la medesima tecnica di raggiro. I carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sarzana hanno così denunciato a piede libero, contestandogli i reati di furto e truffa, un 60enne originario della provincia di Napoli. Nel pomeriggio di ieri l’uomo, dopo aver avvicinato un anziano 80enne di Sarzana spacciandosi per ex compagno di università, ha prima tentato di vendergli un giaccone a suo dire in pelle (in realtà in similpelle di poco valore) e non riuscendo nell’intento, dopo averlo distratto, si è impossessato di una banconota da 50 euro che la vittima aveva all’interno del proprio portafoglio. Successivamente, con tecnica analoga, si è impossessato di due banconote da 20 euro che ha sottratto ad un’altra persona anziana in questo caso completamente raggirata dalla convincente parlantina. La refurtiva è stata riconsegnata alle due vittime dai militari di Sarzana.

