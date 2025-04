Telecamere agli ingressi di tutti i cimiteri, feretri geolocalizzati e videochiamate con il custode: il Comune annuncia i nuovi servizi

Un totale di dodici telecamere agli accessi dei cimiteri nel territorio comunale della Spezia, feretri geolocalizzati ed in fase di studio la possibilità di collegarsi in videochiamata con i custodi del camposanto per chiedere: informazioni, chiarimenti. Sono le novità annunciate dal Comune della Spezia sui servizi cimiteriali.

I nuovi occhi elettronici per sorvegliare e prevenire da atti vandalici e un sistema di controllo a distanza con i comandi di apertura e chiusura attivabili dalla sala di controllo dei Boschetti e, se necessario, anche dallo smartphone dei responsabili.

Una dotazione funzionale in caso di emergenze meteorologiche per programmare le conseguenti chiusure. Nelle prossime settimane sarà installato il primo pannello a messaggio variabile, seguirà poi il posizionamento negli altri dodici cimiteri. Una nota del Comune precisa: “Anche questi saranno gestiti dai Boschetti e potranno rivelarsi utili, soprattutto nelle frazioni collinari, anche per mettere a conoscenza il pubblico di notizie relative alla sicurezza, alle emergenze”.

Il Comune nella nota ha aggiunto: “Per essere sempre pronti ad affrontare ogni tipo di emergenza e avere in tempo reale il controllo dell’occupazione delle sale frigorifere, delle camere mortuarie e dei locali dell’impianto di cremazione, è in fase di collaudo un sistema che monitora, tramite tag e qrcode, la posizione dei feretri all’interno del Cimitero dei Boschetti”.

“L’ultimo intervento che sarà presto messo in opera – conclude la nota del Comune -, mancando ancora i particolari di alcune soluzioni tecniche, è quello che l’amministrazione ha chiamato “il custode virtuale”. Sarà infatti possibile, anche dal cimitero più piccolo, collegarsi in videochiamata con i custodi del cimitero dei Boschetti per segnalazioni, indicazioni e richieste di ogni tipo”.

L’assessore alla sicurezza e ai servizi cimiteriali Giulio Guerri sottolinea: “Procede la realizzazione degli interventi che abbiamo previsto per implementare la sicurezza dei nostri cimiteri e offrire ai cittadini un servizi sempre più avanzati ed evoluti sul piano tecnologico”.

