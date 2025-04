“Transmission Impossible”, torna la radio degli studenti dell’Istituto Capellini Sauro

Venerdì 11 aprile dalle 15 ci sarà Transmission Impossible, l’appuntamento radiofonico con CapeSau-nd Radio, la radio degli studenti dell’Istituto Capellini Sauro della Spezia, in onda sul portale di Radio Rogna.

L’intervista vedrà la partecipazione dell’artista parigino Thomas Diego Armonia, insieme a Francesco Millepiedi. Proprio venerdì 11 aprile sarà inaugurata la mostra “Guidi Armonia – Tra Novecento e Contemporaneità” al Museo Ugo Guidi 2 di Massa, a cura dello stesso Millepiedi. Una mostra da non perdere: un dialogo tra la tradizione artistica della Toscana del Novecento e un’espressione contemporanea e internazionale dell’arte. Un curioso incontro tra scultura e pittura, tra realtà e fantasia, visitabile da venerdì 11 aprile a domenica 11 maggio. Il referente del progetto “Transmission Impossible” è il docente Daniele Boni, coadiuvato dall’assistente Angelo Ravoni per la parte tecnica. La formazione radiofonica è svolta da Walter Ubaldi, Danilo Manganelli e Simone Ricciardi di Radio Rogna. L’intervista è in collaborazione con la produzione Eventi Salute Società Spettacolo di Federico Cappa, Pietro Balestri e Francesco Millepiedi.