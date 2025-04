Calcio/ Il Sestri si fa recuperare due volte, al Curi è 2-2 contro il Perugia

Il Sestri Levante sfiora l’impresa sul campo del Perugia ma deve accontentarsi di un pareggio. La squadra ligure va in vantaggio per due volte ma viene sempre ripresa dai padroni di casa, trascinati da Montevago, autore di una doppietta che fissa il punteggio sul 2-2. La gara si accende fin dai primi minuti e si chiude senza vincitori, ma con molte indicazioni per entrambe le formazioni.

L’avvio è favorevole al Sestri, che dopo appena due minuti costruisce una clamorosa occasione da rete: Brunet recupera palla e lancia in profondità Piu, che scatta in posizione regolare ma si fa ipnotizzare da Gemello, bravo a chiudere lo specchio. Al 5’, gli ospiti tornano pericolosi con una transizione veloce conclusa da un traversone di Podda: Durmush non riesce ad agganciare sul fondo. Il primo squillo umbro arriva al 13’, con Di Maggio che costringe Fusco alla deviazione sul tiro dalla distanza.

