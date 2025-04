Calcio/ La Riese esce senza punti da Bavari: il Borgoratti vince 2-0

Dal Calcio ACD Riese

Borgoratti 2 – Riese 0

Sconfitta per la Riese, che nel match disputato oggi pomeriggio esce con zero punti da Bavari.

Primi minuti di studio , con timidi tentativi da entrambe le parti. Al minuto 2 Gatto per la Riese calcia da posizione defilata sulla destra ma il tiro debole viene parato da Ventura.

Minuto 12 ci prova Alloisio per i padroni di casa con un tiro da limite area che Calori para in presa bassa.

Al minuto 24 Gremo si invola verso la porta e viene atterrato in area con il direttore di gara che assegna un rigore. Dal dischetto Gatto però viene fermato dal palo.

La Riese prova a tenere in mano il gioco , sul finire di primo tempo ancora un importante occasione con Russo che da buona posizione in area non riesce a dare forza al suo colpo di testa.

Nella ripresa ancora Riese sugli scudi che prova a sbloccare il match ma al minuto 57 è il Borgoratti a passare in vantaggio con gool di Corsetti che con un preciso tiro supera Calori. Provano a scuotersi i ragazzi di mister Savona , occasione con Cappelli M. al minuto 70 ma ancora una volta i legni frenano la Riese , il bellissimo tiro termina sulla trasversa. Al 74° su sviluppi di calcio d’ angolo Arpe gira di testa ma viene parato. Ormai in proiezione offensiva la Riese prova a trovare il pareggio ma sua una ripartenza al minuto 93 subisce il raddoppio con gool di Barabino.

I legni oggi hanno firmato la Riese, la classifica a due giornate dal termine resta molto complicata ma fino a quando la matematica non ci condanna abbiamo l’ obbligo di provarci.

