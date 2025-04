Calcio/ Samp, tre punti d’oro contro il Cittadella: decide Sibilli

La Sampdoria conquista una vittoria determinante nella lotta per la permanenza in Serie B: al “Ferraris”, i blucerchiati superano di misura il Cittadella grazie al gol di Sibilli, salendo così a quota 35 in classifica. Una gara bloccata e priva di vere emozioni fino alla rete dell’attaccante ex Bari, che tiene vive le speranze della formazione di Evani.

Il tecnico si affida al 4-3-3, con Cragno tra i pali e difesa a quattro composta da Venuti, Curto, Altare e Beruatto. A centrocampo spazio a Vieira, Ricci e Benedetti, mentre il tridente è formato da Coda, Depaoli e Sibilli. Dall’altra parte, il Cittadella sceglie un atteggiamento guardingo, provando a chiudere gli spazi.

