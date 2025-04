Dalla Banca del Tempo Camogli

Un evento all’insegna del divertimento e della socialità: il 1° Torneo Under 30 organizzato dalla Banca del Tempo di Camogli ha riscosso un grande successo. Giovani entusiasti si sono sfidati in un pomeriggio di gioco, lasciando da parte il cellulare per dedicarsi completamente all’esperienza condivisa.

» leggi tutto su www.levantenews.it