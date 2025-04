Carcare, a maggio apre i battenti il Mercató di casa Dimar in località Cirietta

Carcare. Il Mercató, il nuovo supermercato della famiglia Dimar spa oggetto di anni di contenziosi e polemiche, è pronto ad aprire i battenti nel mese di maggio a Carcare, in località Cirietta. Sono infatti terminati gli interventi esterni per la realizzazione della struttura di oltre 1400 metri quadri e il Comune ha individuato il tecnico per il collaudo di fine lavori. Si stanno ultimando le opere per l’allestimento degli interni e la data di inaugurazione sembra prevista per venerdì 9 maggio.

Una storia, quella legata al nuovo supermercato della grande distribuzione, che parte dal 2018, quando l’Amministrazione allora guidata dal sindaco Franco Bologna aveva azzerato il limite di 800 metri dal centro storico per l’insediamento di una media struttura di vendita in una zona dove, da tre anni, era già presente il Lidl. Fu il Conad Mac 3 a presentare un ricorso alla società Arimondo Srl, che aveva presentato la richiesta del progetto, e al Comune stesso. Ricorso accolto dal TAR e poi finito al Consiglio di Stato, ma ritirato poi nei mesi scorsi proprio da Conad in favore di Dimar.

