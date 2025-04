Chiavari: “Rupinaro, a Orecchia rispondiamo con i fatti, non con parole”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“La sicurezza dei cittadini è sempre stata una priorità assoluta per la nostra amministrazione. Non a parole, ma direttamente con i fatti. Abbiamo completato un primo tratto dell’argine del Rupinaro – sotto gli occhi di tutti – e siamo riusciti a ottenere importanti risultati che l’amministrazione Levaggi – Orecchia non erano stati in grado di raggiungere. Abbiamo evitato l’innalzamento dei ponti e degli argini, un’ipotesi ereditata da vecchi progetti inutili, e siamo riusciti a far approvare lo scolmatore, che ci permette di non dover intervenire in modo invasivo abbassando l’alveo del fiume. È in corso di approvazione anche il primo tratto dello scolmatore, l’innalzamento del ponte ferroviario con la rimozione della pila centrale, e il rifacimento della fognatura all’interno dell’alveo del Rupinaro. Interventi fondamentali, concreti e finalmente possibili. A fronte di questi risultati che siamo riusciti a raggiungere, c’è chi preferisce ancora fare polemica. Noi invece preferiamo lavorare per Chiavari e i chiavaresi. E i fatti, ancora una volta, parlano per noi.Evidentemente Orecchia, che parla ma non ascolta, ora non vuol vedere neanche quanto è cambiata in meglio la nostra città” dichiara il sindaco, Federico Messuti

